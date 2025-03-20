В Москве открылась регистрация на «Ночь театров»

«Акция проводится в столице в 13-й раз. Среди ее участников — 90 театров и организаций культуры. Гостей ожидает около 120 мероприятий — это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Театры-участники подготовили для наших зрителей творческие вечера, концерты, спектакли, открытые репетиции, перформансы и многое другое. А в 17:00 начнется специальная программа для детей», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.
«Ночь театров» пройдет в Москве с 27 на 28 марта и объединит 90 учреждений. Старт акции запланирован в Московском драматическом театре им. Н. В. Гоголя.
Расписание всех событий «Ночи театров» будет размещено на сайтах театров-участников и в разделе «Афиша» на портале mos.ru. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на ее официальном сайте. Для некоторых событий потребуется ввести персональные данные или авторизоваться через Mos ID.