Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После праздников в Узбекистане ожидается резкое изменение погоды — экстренное сообщение Узгидромета

Vaib.uz (Узбекистан. 20 марта). Синоптики Узгидромета выпустили экстренное предупреждение о значительном ухудшении погоды после праздников.

Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 57% 752 мм рт. ст. +12°
Источник: Vaib.Uz

С 23 по 25 марта на территорию Узбекистана начнёт поступать влажная и относительно прохладная воздушная масса, что приведёт к резкому изменению метеоусловий.

Какая погода ожидается?

По всей республике пройдут осадки, местами они будут сильными, возможны грозы. В горных районах дожди могут переходить в снегопады.

Ветер усилится до 13−18 м/с, а в отдельных районах порывы могут достигать 20 м/с.

Днём температура воздуха снизится до 12−17°C, что будет ощутимым контрастом после тёплой праздничной погоды.