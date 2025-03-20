После праздников в Узбекистане ожидается резкое изменение погоды — экстренное сообщение Узгидромета

С 23 по 25 марта на территорию Узбекистана начнёт поступать влажная и относительно прохладная воздушная масса, что приведёт к резкому изменению метеоусловий.
Какая погода ожидается?
По всей республике пройдут осадки, местами они будут сильными, возможны грозы. В горных районах дожди могут переходить в снегопады.
Ветер усилится до 13−18 м/с, а в отдельных районах порывы могут достигать 20 м/с.
Днём температура воздуха снизится до 12−17°C, что будет ощутимым контрастом после тёплой праздничной погоды.