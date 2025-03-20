Жители Новосибирска жалуются на сбои в работе нейросетей

Жители Новосибирской области 20 марта области столкнулись с проблемами при использовании сервисов Character AI и DeepSeek. По данным сайта downdetector.su, сбои наблюдаются по всей стране. При этом около половины всех жалоб на эти сервисы поступают от новосибирцев.
На графике сбоев видно, что проблемы с доступом к американской и китайской нейросетям начались примерно в 5 утра и продолжаются до сих пор. При попытке зайти на сайты Character AI и Deepseek.com браузер выдает сообщение: «Не удается получить доступ к сайту».
За последний час было зафиксировано сообщения о проблемах в работе DeepSeek из следующих регионов: Новосибирская область — 23%, Республика Алтай — 13%, Республика Хакасия — 13%, Красноярский край — 7%. Статистика сбоев за последние 24 часа выглядит следующим образом: сбой сайта — 74%, сбой мобильного приложения — 13%, оповещения — 5%.
Что касается Character AI, за последний час также поступили сообщения о проблемах из Новосибирской области — 25%, Иркутской области — 11%, Омской области — 11%. Статистика сбоев за последние 24 часа: сбой сайта — 39%, сбой мобильного приложения — 34%, сбой личного кабинета — 14%.
Помимо новосибирцев, трудности с доступом к сервисам испытывают жители Омской, Томской и Иркутской областей, а также Республики Бурятия и Краснодарского края.
Ранее мы писали о том, что учить программистов с помощью нейросети начали в Новосибирске.
Алина Лашко