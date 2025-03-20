Жители Новосибирска жалуются на сбои в работе нейросетей

На графике сбоев видно, что проблемы с доступом к американской и китайской нейросетям начались примерно в 5 утра и продолжаются до сих пор. При попытке зайти на сайты Character AI и Deepseek.com браузер выдает сообщение: «Не удается получить доступ к сайту».