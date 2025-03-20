Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве пройден — Депздрав

«Показатель выявленных случаев находится на историческом минимуме с января прошлого года, а доля коронавирусной инфекции в структуре заболеваемости не превышает 1%. Госпитализации пациентов с коронавирусом находятся на минимальном уровне, и на данный момент нет тенденций к росту. Для более глубокого понимания генетической изменчивости возбудителей и получения полной картины заболеваемости, включая информацию о циркулирующих штаммах, их характеристиках и тяжести заболеваний, регулярно проводится полногеномное секвенирование всех штаммов ОРВИ», — прокомментировали в пресс-службе департамента.