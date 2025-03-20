Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве пройден — Депздрав

«Москва продолжает ежедневный мониторинг сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в городе находится под контролем, и пик заболеваемости уже пройден. Наблюдается уверенная тенденция к снижению заболеваемости среди взрослых и детей. В структуре вирусов среди заболевших отмечается ситуация, характерная для текущего сезона», — говорится в сообщении.
В Депздраве добавили, что за последнюю неделю зафиксировано снижение доли госпитализированных от общего числа заболевших, что свидетельствует о легком течении болезней. «Данный показатель у детей снизился на 9,8%, а у взрослых — на 2,4%», — пояснили в пресс-службе.
Также наблюдается снижение общей заболеваемости коронавирусом.
«Показатель выявленных случаев находится на историческом минимуме с января прошлого года, а доля коронавирусной инфекции в структуре заболеваемости не превышает 1%. Госпитализации пациентов с коронавирусом находятся на минимальном уровне, и на данный момент нет тенденций к росту. Для более глубокого понимания генетической изменчивости возбудителей и получения полной картины заболеваемости, включая информацию о циркулирующих штаммах, их характеристиках и тяжести заболеваний, регулярно проводится полногеномное секвенирование всех штаммов ОРВИ», — прокомментировали в пресс-службе департамента.
В ведомстве подчеркнули, что в Москве сформирована четкая система для управления ситуацией с сезонными вирусными заболеваниями, имеется достаточный коечный фонд, а также резервные мощности для лечения сезонных респираторных заболеваний, что позволяет оперативно реагировать на изменения в заболеваемости.
«Эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем управления Роспотребнадзора по Москве и департамента здравоохранения», — сообщили в пресс-службе.
Ранее «Известия» сообщили, что Россия переживает пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, с начала марта регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю.