Прикамье включили в путеводитель «Две страны, тысяча заводов»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Прикамье сейчас доступны самые различные области туристической деятельности. Одним из них стал динамично прогрессирующий промтуризм. Только по итогам прошлого года с экскурсиями в производственных компаниях побывали более 115 тысяч человек.