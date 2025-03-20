SHOT: сын Чикатило воюет против РФ на Харьковском направлении

На Украине Чикатило-младший стал активно участвовать в телевизионных шоу. Он отрицал вину отца, утверждая, что его заставили признаться в многочисленных убийствах под давлением. Он также участвовал в Майдане и активно высказывал проукраинскую позицию, заявляя, что его отец был борцом за независимость Украины. В 2016 году от Юрия ушла жена, она же подала на алименты. Наследник каннибала хотел переехать в США, он даже пытался написать книгу об отце и продать ее американцам, но так и не осуществил свои планы.