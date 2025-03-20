В Воронеже на 9 мая пройдет парад

— 80 лет — важная дата, поэтому постараемся сделать этот день максимально торжественным. Празднование продлится несколько дней. Скорее всего, с 7 мая начнем мероприятия в закрытых помещениях, а 8 и 9 мая — в более масштабном формате. Планируем провести парад. Будут и массовые гуляния на Адмиралтейской площади. Организуем реконструкции и множество мероприятий научно-прикладного характера — конференции, обсуждения в школах. Надеюсь, сумеем провести и салют. Решение примем позже, учитывая оперативную обстановку, — отметил глава региона.