Новосибирцев предупредили о риске инфекций в воде во время весеннего паводка

С приходом тепла возрастает риск подтоплений, что может привести к попаданию инфекций в источники водоснабжения. Врачи предупреждают: употребление загрязненной воды может стать причиной кишечных инфекций, таких как дизентерия, брюшной тиф, холера, гепатит А и другие. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.