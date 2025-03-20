Новосибирцев предупредили о риске инфекций в воде во время весеннего паводка

С приходом тепла возрастает риск подтоплений, что может привести к попаданию инфекций в источники водоснабжения. Врачи предупреждают: употребление загрязненной воды может стать причиной кишечных инфекций, таких как дизентерия, брюшной тиф, холера, гепатит А и другие. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: использовать только кипяченую или бутилированную воду; термически обрабатывать продукты; тщательно мыть руки и применять антисептики; не употреблять продукты, которые контактировали с паводковой водой.
Если появились симптомы кишечной инфекции — температура, рвота, жидкий стул — необходимо обратиться к врачу.
Напомним, новосибирские спасатели уже начали готовиться к ликвидации последствий паводка. Они развернули пункты временного размещения для жителей.