Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев предупредили о риске инфекций в воде во время весеннего паводка

Врачи рекомендуют пить только кипяченую или бутилированную воду.

Источник: Комсомольская правда

С приходом тепла возрастает риск подтоплений, что может привести к попаданию инфекций в источники водоснабжения. Врачи предупреждают: употребление загрязненной воды может стать причиной кишечных инфекций, таких как дизентерия, брюшной тиф, холера, гепатит А и другие. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: использовать только кипяченую или бутилированную воду; термически обрабатывать продукты; тщательно мыть руки и применять антисептики; не употреблять продукты, которые контактировали с паводковой водой.

Если появились симптомы кишечной инфекции — температура, рвота, жидкий стул — необходимо обратиться к врачу.

Напомним, новосибирские спасатели уже начали готовиться к ликвидации последствий паводка. Они развернули пункты временного размещения для жителей.