Модульные казармы для военных построили в Нижегородской области

Также в 2023 году в Нижнем Новгороде при поддержке областного правительства и Дома народного единства открылся пункт отбора на контрактную службу. Для него выделили отдельное здание, провели капитальный ремонт и оснастили всем необходимым для работы. Кроме того, был проведен ремонт в двух воинских частях региона.