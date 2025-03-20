Депутат пригласил Джареда Лето в Пермь на посикунчики

«Мне нравится твое творчество, мне нравится твой стиль. И в большой великой России я такой не один: у тебя здесь много поклонников. Кроме твоей музыки мне близка твоя позиция как человека. Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества нет и не может быть границ. Никакой политикой нельзя отменить песню. Музыка всегда сильнее», — написал Постников в своем телеграм-канале.
Далее депутат посетовал на то, что ему было очень обидно, когда Джареда и его «бомбическую группу 30 Seconds to Mars затравили после концерта в Белграде только за то, что ты хорошо говоришь на русском языке и с уважением относишься к русской культуре».
Парламентарий пригласил исполнителя вместе с коллективом в Пермь, напомнив, что ровно 10 лет назад музыкант уже был в краевой столице и даже позвал на сцену его дочь, чтобы спеть вместе с ней.
«Мы будем очень рады снова услышать вашу музыку и искупать вас в овациях. Угощу вас, ребята, нашими знаменитыми посикунчиками. Обещаю: пальчики оближете!», — добавил депутат заксобрания Прикамья.
Напомним, осенью прошлого года Джареда Лето подвергли хейту украинские пользователи за обещание выступить перед российскими зрителями. Накануне он дал концерт в Сербии, где присутствовало большое количество поклонников из России.