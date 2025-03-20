Депутат пригласил Джареда Лето в Пермь на посикунчики

«Мне нравится твое творчество, мне нравится твой стиль. И в большой великой России я такой не один: у тебя здесь много поклонников. Кроме твоей музыки мне близка твоя позиция как человека. Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества нет и не может быть границ. Никакой политикой нельзя отменить песню. Музыка всегда сильнее», — написал Постников в своем телеграм-канале.