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Власти упростили схему записи первоклассников в школы в Екатеринбурге

Льготники смогут зачислять первоклассников в школы через «Госуслуги» в Екатеринбурге.

Семьи, имеющие льготы, получили возможность записывать детей в первые классы по упрощенной схеме. Об этом в ходе брифинга заявила глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова.

Записать ребенка можно будет через «Госуслуги». Функция начнет работать сегодня в 00:00.

Ранее мы писали, что правительство Свердловской области ввело новую льготу для детей участников специальной военной операции. Они получили преимущественное право на зачисление в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения. При этом число мест в профильных 10-х классах не изменилось.