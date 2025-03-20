Власти упростили схему записи первоклассников в школы в Екатеринбурге

Ранее мы писали, что правительство Свердловской области ввело новую льготу для детей участников специальной военной операции. Они получили преимущественное право на зачисление в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения. При этом число мест в профильных 10-х классах не изменилось.