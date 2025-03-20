Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за парты

Однако в целом по полуострову заболеваемость гриппом остается высокой. На карантин в Крыму закрыты 14 школ и пять детсадов. На дистанте более 100 классов. Об этом в рамках круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Виктория Гудзь.