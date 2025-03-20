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Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за парты

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Все школы Севастополя вернулись к очной форме обучения после карантина, связанного с повышением заболеваемости ОРВИ. Об этом на аппаратном совещании правительства города доложил заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с карантином свернулась. На этой неделе все школы вышли из карантина, остались единичные классы. В общем по ситуации наблюдается резкий спад заболеваемости», — уточнил Михеев.

Однако в целом по полуострову заболеваемость гриппом остается высокой. На карантин в Крыму закрыты 14 школ и пять детсадов. На дистанте более 100 классов. Об этом в рамках круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Виктория Гудзь.

«Спад есть, но вирусы продолжают активно циркулировать. Расслабиться нельзя будет на протяжении еще двух-трех недель», — уточнила Гудзь.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне — регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости.