Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за парты

«Ситуация с карантином свернулась. На этой неделе все школы вышли из карантина, остались единичные классы. В общем по ситуации наблюдается резкий спад заболеваемости», — уточнил Михеев.
Однако в целом по полуострову заболеваемость гриппом остается высокой. На карантин в Крыму закрыты 14 школ и пять детсадов. На дистанте более 100 классов. Об этом в рамках круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Виктория Гудзь.
«Спад есть, но вирусы продолжают активно циркулировать. Расслабиться нельзя будет на протяжении еще двух-трех недель», — уточнила Гудзь.
Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне — регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости.