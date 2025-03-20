Петербургский поэт и драматург Вадим Жук ушел из жизни на 79-м году жизни

Вадим Жук родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Работал в театральных коллективах в Сибири, снимался в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко. Был художественным руководителем театра-студии «Четвертая стена», спектакли которого показывали по Центральному ТВ. Одно время вместе с Михаилом Жванецким вел телепередачу «Простые вещи», а в соавторстве с Сергеем Плотовым писал сатирические куплеты. Помимо этого, являлся автором либретто мюзиклов, оперетт, театральных вечеров, а также сценариев к мультфильмам.