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Финляндия вновь стала самой счастливой страной

Она заняла первое место среди 147 стран.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash.com

Финляндия в восьмой раз стала самой счастливой страной в мире. Об этом аналитики сообщили в отчете World Happiness Report 2025.

На верхних строчках рейтинга уже который год подряд также оказались страны Западной Европы: Дания, Испания и Швеция заняли второе, третье и четвертое места соответственно.

Чтобы составить рейтинг самых счастливых стран, исследователи просили граждан 147 стран оценить их жизнь.

Помимо здоровья и благосостояния, к факторам счастья также относятся совместное питание, наличие человека, на которого можно положиться, и размер семьи. Что касается последнего пункта, в Мексике и Европе самый высокий уровень благополучия наблюдается в семьях, состоящих из четырех-пяти человек.

Также оказалось, что вера в доброту других людей связана со счастьем сильнее, чем считалось ранее.

Тем временем Афганистан оказался на самом последнем месте в рейтинге. При этом афганские женщины заявили, что их жизнь особенно тяжела. На второй с конца списка строчке расположился Сьерра-Леоне в Западной Африке, на третьей — Ливан.

Россия заняла в рейтинге 66 место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с 2024 годом.

Ранее был опубликован рейтинг самых лучших пляжей мира в 2025 году.