Финляндия вновь стала самой счастливой страной

Финляндия в восьмой раз стала самой счастливой страной в мире. Об этом аналитики сообщили в отчете World Happiness Report 2025.
На верхних строчках рейтинга уже который год подряд также оказались страны Западной Европы: Дания, Испания и Швеция заняли второе, третье и четвертое места соответственно.
Чтобы составить рейтинг самых счастливых стран, исследователи просили граждан 147 стран оценить их жизнь.
Помимо здоровья и благосостояния, к факторам счастья также относятся совместное питание, наличие человека, на которого можно положиться, и размер семьи. Что касается последнего пункта, в Мексике и Европе самый высокий уровень благополучия наблюдается в семьях, состоящих из четырех-пяти человек.
Тем временем Афганистан оказался на самом последнем месте в рейтинге. При этом афганские женщины заявили, что их жизнь особенно тяжела. На второй с конца списка строчке расположился Сьерра-Леоне в Западной Африке, на третьей — Ливан.
Россия заняла в рейтинге 66 место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с 2024 годом.
Ранее был опубликован рейтинг самых лучших пляжей мира в 2025 году.