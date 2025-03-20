Создана система ИИ для поиска новых химических реакций в архивах данных

Российские химики приспособили системы машинного обучения для анализа данных, которые экспериментаторы получают во время химических опытов при помощи высокоразрешающей масс-спектрометрии. В ее рамках ученые особым образом ионизируют составы, возникшие во время проведенных ими экспериментов, и пропускают их через специальный набор магнитов. Характер взаимодействия этих цепочек атомов с магнитами позволяет определить доли присутствующих в этих составах молекул, а также измерить их заряд, массу и другие параметры.