В Иркутской области объем инвестиций вырос на 88 миллиардов за год

На сегодняшний день реализуется более 180 средних и крупных проектов, объем инвестиций составил около 3,5 трлн, это позволило создать более 40 тысяч рабочих мест. В следующие пять лет эксперты планируют увеличить количество проектов, благодаря этому на работу устроится еще порядка 20 тысяч человек.