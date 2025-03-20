В Иркутской области объем инвестиций вырос на 88 миллиардов за год

В Иркутской области объем инвестиций достиг 999 миллиардов рублей в 2024. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, это на 88 миллиардов больше, чем годом ранее. В итоге Приангарье заняло 10 место среди регионов России, а в Сибири — второе.
Больше всего денег вкладывают в добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, организацию транспортировки и хранения. А с чем связан такой значительный рост инвестиций? А дело все в реализации крупных проектов, а точнее в строительстве различных заводов и фабрик.
— Иркутская область — регион с большим инвестиционным потенциалом. Здесь пересекаются пути, ведущие на восток и на запад, исторически регион является мощным промышленным центром, в последнее время большой рывок сделан в сфере туризма, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
На сегодняшний день реализуется более 180 средних и крупных проектов, объем инвестиций составил около 3,5 трлн, это позволило создать более 40 тысяч рабочих мест. В следующие пять лет эксперты планируют увеличить количество проектов, благодаря этому на работу устроится еще порядка 20 тысяч человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что специалисты отработали механизмы тушения лесных пожаров в Иркутском районе.