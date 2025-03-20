Уралочка родила двойню, несмотря на редкую болезнь и неблагоприятные прогнозы

В Свердловской области 34-летняя Юлия Сысоева из Березовского с редким подтипом аутоиммунного заболевания перенесла роды. Несмотря на неутешительные прогнозы, она осталась жива и родила двойняшек. Для врачей Свердловской областной клинической больницы № 1 прием родов у пациентки с дерматомиозитом — уникальный опыт, ведь, как говорят врачи, с подобными случаями они не сталкивались.
Отметим, что для дерматомиозита свойственно воспаление мышц с нарушением их двигательной функции. По статистике он встречается у двух-шести пациентов на сто тысяч человек, причем чаще — у женщин. По словам заведующей ревматологическим отделением СОКБ № 1 Людмилы Евстигнеевой, у 34-летней пациентки был редкий подтип заболевания, который обычно встречается у людей старшего возраста.
— Я консультировалась с московской коллегой из НИИ ревматологии, специализирующейся на лечении данного заболевания. Она призналась, что у нее не было пациенток с таким подтипом дерматомиозита, которые бы забеременели и родили, — вспоминает Людмила Евстигнеева.
Юлия столкнулась с заболеванием в 2016 году. Сначала оно выражалось в ощущении слабости. Позже девушке было тяжело двигаться — иногда вплоть до того, что она не могла поднять голову с подушки. В СОКБ березовчанке поставили диагноз и назначили лечение под наблюдением специалистов. Спустя время пациентка задумалась о беременности.
— Дабы не навредить будущему ребенку, для пациентки была подобрана определённая схема поддерживающего лечения малыми дозами гормонов. Однако врачи сразу предупредили её, что исход беременности в данном случае непредсказуем, — отметили в пресс-службе СОКБ № 1.
В ходе беременности у Юлии произошло обострение заболевания — обострилась слабость, воспалились мышцы. Женщине провели курсы гормональной терапии, чтобы поправить состояние. На 25 неделе свердловчанку с повышенным артериальным давлением госпитализировали в НИИ Охраны материнства и младенчества, а на 28 неделе было принято решение проводить кесарево сечение. Двойняшки, появившиеся на свет, весили 810 и 900 граммов. Мама провела с ними в НИИ еще 2,5 месяца, после чего вместе с детьми ее выписали. К тому моменту малыши весили уже по два килограмма.
— Для поддержания своего здоровья теперь она будет периодически получать в СОКБ № 1 курсы генно-инженерной терапии, — добавили в СОКБ.