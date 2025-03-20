Уралочка родила двойню, несмотря на редкую болезнь и неблагоприятные прогнозы

В ходе беременности у Юлии произошло обострение заболевания — обострилась слабость, воспалились мышцы. Женщине провели курсы гормональной терапии, чтобы поправить состояние. На 25 неделе свердловчанку с повышенным артериальным давлением госпитализировали в НИИ Охраны материнства и младенчества, а на 28 неделе было принято решение проводить кесарево сечение. Двойняшки, появившиеся на свет, весили 810 и 900 граммов. Мама провела с ними в НИИ еще 2,5 месяца, после чего вместе с детьми ее выписали. К тому моменту малыши весили уже по два килограмма.