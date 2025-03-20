Беспрозванных пообещал быстро решить ситуацию в онкологическом центре Калининграда

На период ремонтных работ организовано медицинское сопровождение всех пациентов: — 7 пациентов с неотложными показаниями будут направлены на лечение в федеральные онкологические центры; — для остальных больных скорректированы схемы терапии с учетом их индивидуальных особенностей; — каждому будет оказывается персональная медицинская помощь.