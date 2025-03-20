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Беспрозванных пообещал быстро решить ситуацию в онкологическом центре Калининграда

В радиологическом отделении калининградского онкологического центра выявлена техническая неисправность аппарата лучевой терапии — оборудование было установлено в рамках национального проекта «Здравоохранение» и находится на гарантийном обслуживании компании-производителя ПЭТРУСКО.

Источник: Янтарный край

Информацию об этом подтвердил губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что для устранения неполадки в Калининградскую область сегодня направлена бригада специалистов из московского представительства компании-производителя. Они проведут полную диагностику аппарата и выполнят необходимый ремонт.

На период ремонтных работ организовано медицинское сопровождение всех пациентов: — 7 пациентов с неотложными показаниями будут направлены на лечение в федеральные онкологические центры; — для остальных больных скорректированы схемы терапии с учетом их индивидуальных особенностей; — каждому будет оказывается персональная медицинская помощь.

«Держу вопрос на личном контроле», — заверил губернатор Калининградской области.

Производитель оборудования оперативно откликнулся на возникшую проблему и направил специалистов для устранения неисправности в кратчайшие сроки.