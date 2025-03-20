Автор граффити на Некрасовской задержан полицией. Им оказался 15-летний парень, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ранее в полицию поступило сообщение неравнодушного гражданина о том, что неизвестный нанес краской граффити на баннере в районе улицы Некрасовской. Правонарушителя задержали. 15-летний парень признался в содеянном и принес свои извинения. С ним и его родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.
В отношении родителей парня составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей). Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения.
Напомним, во Владивостоке сотрудники полиции совместно с добровольной народной дружиной «Сокол» задержали 25-летнего жителя Челябинска, который наносил на стены рекламу интернет-ресурса, связанного с распространением запрещённых веществ.