Автор граффити на Некрасовской задержан полицией

Ранее в полицию поступило сообщение неравнодушного гражданина о том, что неизвестный нанес краской граффити на баннере в районе улицы Некрасовской. Правонарушителя задержали. 15-летний парень признался в содеянном и принес свои извинения. С ним и его родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.