Аэропорт Казани станет хабом для белорусских туристов, путешествующих по России

«С появлением такого соглашения мы ждем увеличения трафика из Белоруссии. Для самих авиакомпаний это упрощает перевозку пассажиров между нашими странами. Хотелось бы, чтобы количество рейсов из Минска в Казань увеличилось с двух до четырех, это был бы прорыв, особенно для сибирских и южных направлений нашей страны», — пояснил он.