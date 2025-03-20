В Заксобрании Иркутской области обсудили организацию детского летнего отдыха

Во время очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области прошел депутатский час, посвященный организации летней кампании по детскому отдыху и оздоровлению. Парламентарии, представители профильных министерств и муниципалитетов обсудили перспективы и имеющиеся проблемы.
О том, как построена работа по организации отдыха и оздоровления детей рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Всего в реестр организаций, оказывающих подобные услуги в Приангарье, внесено 838 лагерей и санаториев. Правда большая часть из них — это лагеря дневного пребывания, какие обычно работают при школах. А вот с загородными базами отдыха, особенно муниципальными, есть проблемы. В некоторых районах они вовсе отсутствуют, где-то находятся на грани закрытия и все нуждаются в обновлении материально-технической базы.
При этом на финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 2024 году из областного бюджета выделено более 1,2 млрд рублей, что на 20,3% больше, чем в 2023 году. Участники обсуждения постарались выяснить, почему сложилась такая ситуация и как ее исправить.
Отмечалась низкая стоимость путевок, предоставляемых за счет областного бюджета. Причем в этом году она не индексировалась. А ведь в нее входит питание, покупка инвентаря, зарплата сотрудников.
— При стоимости одного дня пребывания детей в лагере 1321 рубль на юге и 1433 рубля на севере области сложно не то что развивать детский отдых, но и сохранять то, что есть, — подчеркнул депутат Заксобрания Эдуард Демин.
Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Артем Лобков поделился практикой из Усть-Илимска, где вынуждены отказываются от части путевок, распределяемых министерствами, в пользу коммерческих. В противном случае местный лагерь будет нести существенные убытки даже при полной загрузке.
— Сейчас в регионе всего 64 оздоровительных загородных лагеря, и если мы не изменим подход к развитию детского отдыха, в том числе к формированию стоимости путевок, то через нескольких лет стационарных детских лагерей будет еще меньше. Это нужно учесть и в преддверии работы по подготовке закона об областном бюджете на 2026 год, — отметил Артем Лобков.
Вице-спикер Заксобрания Наталья Дикусарова предложила обратить особое внимание на развитие детских спортивных лагерей. Например, в Тайшетском районе есть лагерь «Олимп», где проходят соревнования зимой и летом, но полноценно он не работает. Рассказали о потребностях своих территорий мэры Нижнеудинского и Шелеховского районов.
Председатель областного парламента Александр Ведерников внес предложение разработать единую концепцию модернизации системы детского отдыха в регионе. Аналогичная уже создана и действует в сфере среднего профессионального образования.
— Концепция должна предусматривать финансовое обеспечение, ежегодную индексацию путевок, развитие государственно-частного партнерства в этой сфере, использование лучших практик других регионов, — подчеркнул спикер ЗС.