В Заксобрании Иркутской области обсудили организацию детского летнего отдыха

О том, как построена работа по организации отдыха и оздоровления детей рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Всего в реестр организаций, оказывающих подобные услуги в Приангарье, внесено 838 лагерей и санаториев. Правда большая часть из них — это лагеря дневного пребывания, какие обычно работают при школах. А вот с загородными базами отдыха, особенно муниципальными, есть проблемы. В некоторых районах они вовсе отсутствуют, где-то находятся на грани закрытия и все нуждаются в обновлении материально-технической базы.