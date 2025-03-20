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Жители Одесского района пожаловались Бастрыкину на плохую дорогу

Омичи неоднократно обращались за помощью в различные инстанции, но проблему так и не решили.

Источник: Комсомольская правда

Житель Одесского района Омской области пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на плохую транспортную инфраструктуру. Единственная дорога, которая соединяет несколько сел с другими населенными пунктами, находится в непригодном состоянии. Об этом сообщили в СУ СК России по Омской области.

В 2023 году асфальтобетонное покрытие дороги было демонтировано. Из-за этого грунтовое полотно периодически размывается, так как на нем имеются ямы и колеи. По этой причине транспорт с трудом может подъехать к домам.

Жители района неоднократно обращались в различные инстанции, однако это не принесло никакого результата.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву организовать процессуальную проверку по этому вопросу и предоставить доклад по ее завершению.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Бастрыкин потребовал возобновить дело оставшейся без жилья с двумя детьми омички.