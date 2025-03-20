Жители Одесского района пожаловались Бастрыкину на плохую дорогу

Житель Одесского района Омской области пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на плохую транспортную инфраструктуру. Единственная дорога, которая соединяет несколько сел с другими населенными пунктами, находится в непригодном состоянии. Об этом сообщили в СУ СК России по Омской области.
В 2023 году асфальтобетонное покрытие дороги было демонтировано. Из-за этого грунтовое полотно периодически размывается, так как на нем имеются ямы и колеи. По этой причине транспорт с трудом может подъехать к домам.
Жители района неоднократно обращались в различные инстанции, однако это не принесло никакого результата.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву организовать процессуальную проверку по этому вопросу и предоставить доклад по ее завершению.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Бастрыкин потребовал возобновить дело оставшейся без жилья с двумя детьми омички.