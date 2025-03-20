В школах Перми 22 марта пройдет День открытых дверей

В этот день будущие первоклассники и их родители смогут побывать в любой интересующей школе и встретиться с директорами и педагогами. Традиционно в этот день можно будет подробнее узнать о программах учреждений. Специалисты расскажут об особенностях приёмной кампании этого года и о том, как подать документы в 1-й класс.