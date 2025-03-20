В школах Перми 22 марта пройдет День открытых дверей

В субботу, 22 марта, во всех школах Перми состоится День открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Мероприятия пройдут как в очном, так и в онлайн формате. Подробностями поделились в пресс-службе городской администрации.
В этот день будущие первоклассники и их родители смогут побывать в любой интересующей школе и встретиться с директорами и педагогами. Традиционно в этот день можно будет подробнее узнать о программах учреждений. Специалисты расскажут об особенностях приёмной кампании этого года и о том, как подать документы в 1-й класс.
Время и формат проведения Дня открытых дверей в конкретном образовательном учреждении можно узнать на официальных сайтах школ города.
Кроме того, в период с 26 марта по 3 апреля в Перми пройдет «горячая линия» для родителей будущих первоклассников. Все вопросы по приёму в первые классы в школы можно будет задать специалистам городского департамента образования. Звонки будут приниматься с 9.00 до 18.00 часов по телефону: (342) 212−95−20.
Напомним, в 2025 году приём детей в первые классы в школах Перми стартует с 1 апреля. Но уже сейчас родители будущих первоклассников могут подготовить онлайн-черновик заявления и сохранить его в личном кабинете на портале Госуслуг. Как подать заявление в первый класс и какие документы нужны, рассказываем в нашем материале по ссылке.