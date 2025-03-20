Метель и морозы: погода в Астане на ближайшие дни

Прогноз погоды в Алматы
21 марта в Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 23−25 тепла.
22 марта переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 20−22 тепла.
23 марта переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 18−20 тепла.
Прогноз погоды в Астане
21 марта в Астане будет переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 2- 4 тепла.
22 марта переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 0−2 тепла.
23 марта переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.