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Метель и морозы: погода в Астане на ближайшие дни

В Казгидромете озвучили прогноз погоды в Алматы и Астане на ближайшие три дня, с 21-го по 23 марта включительно, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 62% 752 мм рт. ст. +12°
Источник: Tengrinews

Прогноз погоды в Алматы

21 марта в Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 23−25 тепла.

22 марта переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 20−22 тепла.

23 марта переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 18−20 тепла.

Прогноз погоды в Астане

21 марта в Астане будет переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 2- 4 тепла.

22 марта переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 0−2 тепла.

23 марта переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.