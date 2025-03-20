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Прокуратура ускорила ремонт детской школы искусств в Ростовской области

Ремонт детской школы искусств в Ростовской области завершили после прокурорской проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Целинском районе Ростовской области капремонт детской школы искусств завершили только после проверки и принятия специальных мер. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Изначально на объекте собирались узнать, как соблюдаются требования в сфере закупок. Однако при осмотре здания стало понятно, что строительная организация, заключившая контракт на 100 млн рублей, все еще не выполнила свои обязательства в установленные сроки.

В итоге сотрудники надзорного ведомства приняли меры, которые подействовали на исполнителей работ. После этого капитальный ремонт выполнили в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Ростовской области собираются построить два детских сада и девять школ.