Прокуратура ускорила ремонт детской школы искусств в Ростовской области

В Целинском районе Ростовской области капремонт детской школы искусств завершили только после проверки и принятия специальных мер. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Изначально на объекте собирались узнать, как соблюдаются требования в сфере закупок. Однако при осмотре здания стало понятно, что строительная организация, заключившая контракт на 100 млн рублей, все еще не выполнила свои обязательства в установленные сроки.
В итоге сотрудники надзорного ведомства приняли меры, которые подействовали на исполнителей работ. После этого капитальный ремонт выполнили в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Ростовской области собираются построить два детских сада и девять школ.