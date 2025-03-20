Из-за подъема уровня воды в Белой поселения под Уфой находятся под угрозой подтопления

Сегодня, 20 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей личной странице в социальных сетях обратился к жителям города с предупреждением о возможных подтоплениях в связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Белой. В течение ближайших суток вода может выйти из берегов и затопить несколько территорий в разных районах столицы Башкирии.
В Демском районе под угрозой подтопления находятся дороги, ведущие к садовым некоммерческим товариществам «Казарез», «Альбатрос» и «Озон», а также сами садовые участки на этих территориях.
В Кировском районе возможны подтопления дорог, ведущих к базам отдыха «Солнечные пески», «Восток» и «Рочер», а также придомовых участков на улице Левобережной в микрорайоне Кооперативная поляна.
В Ленинском районе под угрозой находится дорога, ведущая в поселок Козарез.
Ратмир Мавлиев призвал садоводов из перечисленных СНТ в ближайшее время покинуть территории товариществ. А тем, кто планировал поездку в сад, порекомендовал отложить ее до того, как обстановка улучшится.
Жителям Кооперативной поляны мэр посоветовал подготовиться к возможному подъёму воды: проверить плательные средства (если таковые имеются), собрать тревожный чемоданчик на каждого члена семьи, запастись водой и едой на несколько дней, а также быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации.
— На участках, где прогнозируется перелив дорог, будет дежурить техника повышенной проходимости, проезд для легковых машин будет закрыт, — сообщил мэр Уфы.
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