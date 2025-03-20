Из-за подъема уровня воды в Белой поселения под Уфой находятся под угрозой подтопления

Сегодня, 20 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей личной странице в социальных сетях обратился к жителям города с предупреждением о возможных подтоплениях в связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Белой. В течение ближайших суток вода может выйти из берегов и затопить несколько территорий в разных районах столицы Башкирии.