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«Безвредны при столкновении на скорости до 130 км/ч». Безопасные дорожные отбойники появляются на трассах в Беларуси

Безопасные для людей и авто дорожные отбойники появились в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси начали устанавливать безопасные дорожные отбойники, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

Так, новые ограждения появились на разделительной полосе магистрали М-6 на территории Гродненской области. Новые дорожные элементы установили для повышения безопасности дорожного движения, а также снижения тяжести последствий при автомобильных авариях.

В Минтрансе обратили внимание на то, что новые фронтальные ограждения безопасны для водителя, пассажиров и даже самого транспортного средства при наезде со скоростью до 130 километров в час.

Новые барьеры сертифицированы и соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Такие отбойники безопасны при наезде на скорости 130 км/ч. Фото: телеграм-канал Минтранса.

Отмечается, что «Гродноавтодор» одним из первых в Беларуси применил подобного рода ограждения и заключил договор с Белорусским дорожным научно-исследовательским институтом, чтобы обеспечить научно-техническое сопровождение и изучить результаты апробации новых отбойников.

Между тем Транспортная инспекция Беларуси объяснила исключение из реестра автоперевозок крупного диспетчера такси.

Еще популярный маркетплейс Wildberries стал продавать белорусские автомобили Belgee.