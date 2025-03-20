«Безвредны при столкновении на скорости до 130 км/ч». Безопасные дорожные отбойники появляются на трассах в Беларуси

В Беларуси начали устанавливать безопасные дорожные отбойники, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.
Так, новые ограждения появились на разделительной полосе магистрали М-6 на территории Гродненской области. Новые дорожные элементы установили для повышения безопасности дорожного движения, а также снижения тяжести последствий при автомобильных авариях.
В Минтрансе обратили внимание на то, что новые фронтальные ограждения безопасны для водителя, пассажиров и даже самого транспортного средства при наезде со скоростью до 130 километров в час.
Новые барьеры сертифицированы и соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
Такие отбойники безопасны при наезде на скорости 130 км/ч. Фото: телеграм-канал Минтранса.
Отмечается, что «Гродноавтодор» одним из первых в Беларуси применил подобного рода ограждения и заключил договор с Белорусским дорожным научно-исследовательским институтом, чтобы обеспечить научно-техническое сопровождение и изучить результаты апробации новых отбойников.
Между тем Транспортная инспекция Беларуси объяснила исключение из реестра автоперевозок крупного диспетчера такси.
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