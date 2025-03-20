В Петербург привезли на пробу еще один электробус. Рассказываем, где его искать

Как и уже работающие в Петербурге электробусы, эта модель имеет увеличенный запас хода до 240 км, то есть не нуждается в подзарядке в течение рабочего дня. Его вместимость — 85 пассажиров, он рассчитан на работу при температуре от −45 до +40 °С.