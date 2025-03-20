В Петербург привезли на пробу еще один электробус. Рассказываем, где его искать

О торжественной церемонии презентации губернатору Александру Беглову 20 марта сообщает Смольный. Электробус передан Ликинским автобусным заводом для тестовой эксплуатации. В течение полугода он будет работать на маршруте 169А.
Как и уже работающие в Петербурге электробусы, эта модель имеет увеличенный запас хода до 240 км, то есть не нуждается в подзарядке в течение рабочего дня. Его вместимость — 85 пассажиров, он рассчитан на работу при температуре от −45 до +40 °С.
Напомним, сейчас в Петербурге уже 36 электробусов. Большая часть — поставки «Транс-Альфа» в рамках нового контракта. Подробнее о них читайте на «Фонтанке». Кроме того, есть электробусы «Волгабас», которые обслуживают 128 маршрут уже несколько лет.
ЛиАЗ-6274 — не первая модель, которую город берет в тестовую эксплуатацию. Ранее он принял также КАМАЗ-6282 ONC.
Для электробусов в Петербурге строится специальный автобусный парк на Ржевке.