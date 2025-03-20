В МГУ усовершенствовали материалы сенсоров для систем «электронный нос»

«Для компенсации обнаруженного эффекта мы внедрили в структуру оксида искусственно созданные кислородные вакансии за счет добавления примеси, захватывающей электроны. Чтобы такая замена не привела к утрате свободных носителей заряда и, соответственно, полупроводниковых свойств, мы дополнительно ввели в систему необходимое количество примеси с избытком электронов (по отношению к решетке). В целом этот подход можно представить как замену собственных носителей заряда на генерируемые примесью», — уточнила аспирант кафедры неорганической химии первый автор исследования Алина Сагитова, чьи слова приводятся в сообщении.