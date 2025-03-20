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В Калининграде троллейбусы поехали по улицам Сельмы

Пока проходит обкатка транспорта.

Источник: Клопс

В Калининграде по улицам микрорайона Сельма поехали троллейбусы. Но транспорт, который двигается на автономном ходу, пока ещё не на маршруте, сообщили «Клопс» источники на предприятии АО «Калининград-ГорТранс».

Предполагается, что троллейбусный маршрут № 2 могут изменить: в северной части города электротранспорт будет заезжать на Сельму, а восточный конец продлят до кардиоцентра. В этом случае получится отказаться от автобуса № 33.

В администрации города редакции сообщили, что изменения в движении «двойки» готовятся, но конкретно куда и как поедет транспорт, пока официально не утвердили. Информация по автобусу № 33 тоже ещё не комментируется. «Всё станет известно примерно через неделю», — добавили в мэрии.