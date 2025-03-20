В Калининграде троллейбусы поехали по улицам Сельмы

В администрации города редакции сообщили, что изменения в движении «двойки» готовятся, но конкретно куда и как поедет транспорт, пока официально не утвердили. Информация по автобусу № 33 тоже ещё не комментируется. «Всё станет известно примерно через неделю», — добавили в мэрии.