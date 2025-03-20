В Братске обсудили повышение качества медицинской помощи в северных территориях

В самом начале 2025 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать рабочую группу, которая бы занялась изучением реальной ситуации и разработкой предложений по повышению качества и доступности медицинской помощи в северных территориях региона. Специалисты уже побывали в нескольких территориях, а накануне в Братске состоялось расширенное заседание в формате панельной дискуссии.