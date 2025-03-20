В Братске обсудили повышение качества медицинской помощи в северных территориях

В самом начале 2025 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать рабочую группу, которая бы занялась изучением реальной ситуации и разработкой предложений по повышению качества и доступности медицинской помощи в северных территориях региона. Специалисты уже побывали в нескольких территориях, а накануне в Братске состоялось расширенное заседание в формате панельной дискуссии.
— Мы все заинтересованы, чтобы северные территории имели не только высокую кадровую укомплектованность, но ещё и комфортные условия труда, жилье, развитую инфраструктуру, возможность всестороннего развития, — отметил Андрей Модестов.
Своим опытом и мыслями поделились молодые специалисты, представители иркутского медуниверситета. Заместитель мэра по социальным вопросам администрации города Братска Марина Зубакова рассказала о существующих в городе мерах поддержки медицинских работников, принятых в дополнение к региональным.
Все высказанные предложения, пожелания и идеи будут проанализированы и станут основой для формирования концепции развития северных территорий. Подобные обсуждения будут продолжены. Готовый документ должен быть представлен главе региона до 1 июля этого года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать около 50 километров улиц в крупных городах.