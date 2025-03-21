Мэр Иркутска проверил строительство канализационного коллектора на улице Баррикад

В Иркутске активно реализуются несколько ключевых инфраструктурных проектов, связанных со строительством новых трубопроводов и канализационных коллекторов. Мэр города Руслан Болотов провел проверку работ на участке от улицы Баррикад, 59 до переулка Пивзаводского.
В выездном совещании также приняли участие заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин, министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин, директор МУП «Водоканал» Сергей Ващенко, генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» (входит в состав Эн+) Олег Причко, а также представители ФБУ «РосСтройКонтроль» и подрядных организаций.
«Здесь в рамках программы “Инфраструктурные бюджетные кредиты” реализуются два проекта. Первый — перекладка канализационного коллектора, состоящая из двух “ниток” протяженностью более 2,5 километра и диаметром 1000 мм. Этим занимается МУП “Водоканал”. В параллели с этим, на расстоянии 3−4 метров, находится тепловой луч, строительство которого ведет “Байкальская энергетическая компания”, — отметил Александр Галкин.
Руслан Болотов отметил, что реализация программы находится под контролем Министерства строительства Российской Федерации, а курирует выполнение работ вице-премьер Марат Хуснуллин.
«На этой территории у нас есть два совмещенных с БЭК участка. Общая длина трубопровода в границах совмещенных работ составляет 518 погонных метров. Устройство микротоннелирования на первом — выполнено в полном объеме. На втором — ведутся работы. Свою часть мы полностью завершим и освободим участок до 15 апреля. Кроме того, участок в 100 метров мы готовы передать “Байкальской энергетической компании” уже на следующей неделе, чтобы коллеги могли без остановок продолжать строительство теплового луча», — рассказал Сергей Ващенко.
Начальник филиала ФБУ «РосСтройКонтроль» Дмитрий Шелепов сообщил, что у «Водоканала» наблюдается отставание от графика. Контроль за строительством объекта осуществляется ежедневно, и на данный момент готовность составляет 46%. Все текущие замечания оперативно устраняются подрядной организацией.
«Сложность работ здесь в том, что строительство канализационного коллектора ведется на глубине шести метров. Здесь высокий уровень грунтовых вод. Кроме того, в земле обнаружены части старых коммуникаций: железобетон, металлические трубы, деревянные части строений. Из-за этого несколько раз происходило заклинивание ротора в тоннеле. На устранение технических неполадок и замену рабочих ножей нам требовалось несколько суток», — рассказали представители подрядной организации.
Представители компании отметили, что при сохранении текущих темпов бурения и отсутствии барьерных участков (техногенного грунта) оставшаяся длина трассы будет завершена в установленные сроки.
Олег Причко прокомментировал, что сегодня они сверились с заказчиком — администрацией Иркутска — и оценили ситуацию на совмещенном участке по улице Баррикад. Он отметил, что в настоящее время наблюдается отставание от графика. По его словам, от того, как быстро подрядчик завершит свою часть работ, зависит, когда БЭК сможет приступить к строительству теплового луча. Он добавил, что общая задача для них и муниципальных структур города заключается в выполнении взятых на себя обязательств и обеспечении комфорта жителей города в зимний период.
«Это важнейший проект в истории города, мы шли к нему более 30 лет. Его реализация стала возможна благодаря поддержке Президента Владимира Путина и указу о реализации программы “Инфраструктурные бюджетные кредиты”. Это дает нам возможность создать инженерную инфраструктуру, которая обеспечит перспективы для развития этой территории на многие годы. Проект сложный. Много возникает вопросов, связанных с инженерными решениями и микротоннеллированием. Это привело к небольшому отставанию от графика. Радует позиция подрядных организаций, которые, несмотря на трудности, находят общие решения для того, чтобы достичь результата. Они заверили: темпы наверстают и приложат все силы, чтобы сдать объекты в срок», — прокомментировал ситуацию Руслан Болотов.
Глава города подчеркнул важность завершения всех работ и восстановления благоустройства в текущем году.