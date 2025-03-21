Мэр Иркутска проверил строительство канализационного коллектора на улице Баррикад

«Это важнейший проект в истории города, мы шли к нему более 30 лет. Его реализация стала возможна благодаря поддержке Президента Владимира Путина и указу о реализации программы “Инфраструктурные бюджетные кредиты”. Это дает нам возможность создать инженерную инфраструктуру, которая обеспечит перспективы для развития этой территории на многие годы. Проект сложный. Много возникает вопросов, связанных с инженерными решениями и микротоннеллированием. Это привело к небольшому отставанию от графика. Радует позиция подрядных организаций, которые, несмотря на трудности, находят общие решения для того, чтобы достичь результата. Они заверили: темпы наверстают и приложат все силы, чтобы сдать объекты в срок», — прокомментировал ситуацию Руслан Болотов.