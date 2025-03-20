Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести участников СВО

«Внести в пункт 2 указа президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 года № 232 “О создании Государственного форда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”… следующие изменения: а) дополнить подпунктом “в-1” следующего содержания: “в-1) деятельность Фонда также направлена на организацию и оказание поддержки и помощи членам семей лиц, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими в связи с участием в специальной военной операцией”, — говорится в документе.