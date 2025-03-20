В Астане сняты 7 тысяч незаконных вывесок

— На данный момент дизайн-код внедрен исключительно в городах Астана и Алматы. В остальных регионах процесс реализации носит фрагментарный характер, что препятствует созданию целостной и гармоничной городской среды. В Костанае лишь 15% рекламных конструкций соответствуют нормам, а в 2024 году в Астане демонтировали 7 тысяч незаконных вывесок, что привело к ущербу для бизнеса в размере 28 млрд тенге. Отсутствие единых стандартов размещения рекламы и архитектурных решений приводит к визуальному хаосу и снижению качества городской среды, — говорится в проекте.