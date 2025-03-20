Житель Нижегородской области выиграл в лотерею 1,5 млн рублей

Житель Нижегородской области выиграл в тираже лотереи «Рапидо Старт» 1,45 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте «Столото».
Имя победителя пока что неизвестно, так как мужчина пока не пришел за выигрышем. Счастливчик приобрел билет за 900 рублей в мобильном приложении «Столото» на два тиража подряд.
Розыгрыш прошел 15 марта этого года. Благодаря тому, что нижегородец отметил несколько дополнительных цифр, он получил еще 31 тысячу рублей. Конечной суммой выигрыша стали 1 485 033 рубля.
Ранее сообщалось о шести россиянах, которые превратились в мультимиллионеров после розыгрыша лотереи «Мечталлион».