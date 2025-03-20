Беларусь открыла на границе с Украиной погранзаставу с «умной» системой слежения

На участке Гомельской пограничной группы открылась новая пограничная застава «Семеновка», сообщили в Государственном пограничном комитете.
Новая погранзастава на границе Беларуси с Украиной оборудована «умной» системой слежения. При этом пограничный объект стал второй из шести пограничных застав на белорусско-украинском участке границы, которые строятся по государственной инвестпрограмме, и ввод которых предусмотрен в 2025-м.
По словам председателя Госпогранкомитета Константина Молостова, участок ответственности заставы является одним из самых важных на Гомельском направлении. Подразделение будет охранять свыше 18 километров госграницы. Участок располагается в пределах международной автотрассы и пункта пропуска «Новая Гута».
При этом госграницу оборудовали волоконно-оптической системой «Ворон». «Умный» комплекс оснащен камерами видеонаблюдения высокого разрешения, позволяющему дежурному погранзаставы при любой погоде мгновенно идентифицировать цель и установить причину сработки системы.
— У нарушителей госграницы просто нет шансов остаться незамеченными, — подчеркнули в ГПК.
В свою очередь председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на открытии нового комплекса погранзаставы рассказал, что четыре новых комплекса погранзастав планируют построить на южных рубежах в Гомельской области, передает БелТА.
Вообще, за последние 2 — 3 года фактически были введены в строй шесть погранзастав на Гомельщине, оборудованных современным техническим оснащением. В 2025-м на границе по южному участку будут строиться четыре заставы.
— Вся южная граница — под самым четким техническим контролем и под контролем пограничной службы во взаимодействии со всем силовым блоком нашей страны, — заключил глава Гомельщины.
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