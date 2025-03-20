Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь открыла на границе с Украиной погранзаставу с «умной» системой слежения

Погранзастава с «умной» системой слежения открыта на границе Беларуси с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

На участке Гомельской пограничной группы открылась новая пограничная застава «Семеновка», сообщили в Государственном пограничном комитете.

Новая погранзастава на границе Беларуси с Украиной оборудована «умной» системой слежения. При этом пограничный объект стал второй из шести пограничных застав на белорусско-украинском участке границы, которые строятся по государственной инвестпрограмме, и ввод которых предусмотрен в 2025-м.

По словам председателя Госпогранкомитета Константина Молостова, участок ответственности заставы является одним из самых важных на Гомельском направлении. Подразделение будет охранять свыше 18 километров госграницы. Участок располагается в пределах международной автотрассы и пункта пропуска «Новая Гута».

При этом госграницу оборудовали волоконно-оптической системой «Ворон». «Умный» комплекс оснащен камерами видеонаблюдения высокого разрешения, позволяющему дежурному погранзаставы при любой погоде мгновенно идентифицировать цель и установить причину сработки системы.

— У нарушителей госграницы просто нет шансов остаться незамеченными, — подчеркнули в ГПК.

В свою очередь председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на открытии нового комплекса погранзаставы рассказал, что четыре новых комплекса погранзастав планируют построить на южных рубежах в Гомельской области, передает БелТА.

Вообще, за последние 2 — 3 года фактически были введены в строй шесть погранзастав на Гомельщине, оборудованных современным техническим оснащением. В 2025-м на границе по южному участку будут строиться четыре заставы.

— Вся южная граница — под самым четким техническим контролем и под контролем пограничной службы во взаимодействии со всем силовым блоком нашей страны, — заключил глава Гомельщины.

Тем временем посол РФ Грызлов призвал Польшу не проверять оборонительные способности Беларуси.

Между тем безопасные дорожные отбойники появляются на трассах в Беларуси: «Безвредны при столкновении на скорости до 130 км/ч».