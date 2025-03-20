Беларусь открыла на границе с Украиной погранзаставу с «умной» системой слежения

Новая погранзастава на границе Беларуси с Украиной оборудована «умной» системой слежения. При этом пограничный объект стал второй из шести пограничных застав на белорусско-украинском участке границы, которые строятся по государственной инвестпрограмме, и ввод которых предусмотрен в 2025-м.