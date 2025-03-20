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В Зиме Следком начала проверку из-за непринятия мер к отлову бездомных собак

Ситуацией заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следком начал процессуальную проверку после нападения бродячей собаки на жительницу Зимы. Как стало известно КП-Иркутск, ситуацией заинтересовался глава СУ СКР Александр Бастрыкин.

— На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России обратилась жительница Иркутской области по вопросу непринятия мер к организации отлова бродячих собак в микрорайоне Ангарском города Зимы, — уточняют в пресс-службе ведомства.

В обращении говорилось, что агрессивные животные систематически нападают на местных жителей, в том числе и детей. Однако никаких мер принято так и не было. В феврале 2025 собака накинулась на заявительницу, к счастью, женщина не пострадала.

Сейчас следователям предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске СК завел дело из-за нападения собаки на 3-летнего мальчика.