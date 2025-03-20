Новосибирское ТУАД призывает перейти на лёгкий транспорт из-за разрушения дорог

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области обратилось к руководителям предприятий с просьбой временно отказаться от перевозки тяжелых грузов большегрузами. Из-за аномально теплой погоды дорожное покрытие разрушается, а проезд легкового и общественного транспорта затруднен.
В Искитимском, Маслянинском, Коченевском и других районах жители массово жалуются на проблемы с проездом к своим домам. Талая вода, скопившаяся на дорогах, разрушает покрытие, а проезд большегрузов усугубляет ситуацию, оставляя глубокие колеи.
ТУАД призывает предприятия временно использовать транспорт малой и средней грузоподъемности. Это поможет сохранить дорожное полотно до весеннего ограничения движения и проведения необходимых ремонтных работ.
Аномально теплая погода в регионе привела к раннему таянию снега, что вызвало подтопление дорог. ТУАД активно занимается устранением последствий, но для полноценного ремонта необходимо дождаться высыхания дорожного полотна.