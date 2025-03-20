Новосибирское ТУАД призывает перейти на лёгкий транспорт из-за разрушения дорог

В Искитимском, Маслянинском, Коченевском и других районах жители массово жалуются на проблемы с проездом к своим домам. Талая вода, скопившаяся на дорогах, разрушает покрытие, а проезд большегрузов усугубляет ситуацию, оставляя глубокие колеи.