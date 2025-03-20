На юго-востоке Москвы Собянин открыл стадион «Локомотив» после модернизации

Он отметил, что стадион много лет находился в плачевном состоянии, пока в 2022 году РЖД не передали его Москве. «Спасибо [генеральному директору РЖД] Олегу Валентиновичу Белозерову — передал стадион по первой же нашей просьбе. В 2022 году получили его и за несколько лет сделали прекрасный стадион с подогревом, с трибунами, с раздевалками. Так что, я надеюсь, здесь можно круглый год будет заниматься», — добавил мэр.