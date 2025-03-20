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В Омской области заработала единая диспетчерская для скорой помощи

Она будет аккумулировать и отслеживать все вызовы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начала работу единая диспетчерская службы скорой помощи. Через автоматизированную систему теперь проходят все вызовы, в том числе поступающие из районов области.

«Работа бригад скорой медицинской помощи отслеживается в режиме реального времени — от вызова до завершения работы», — сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Все сотрудники скорых теперь приезжают на вызов с планшетами. Информация о пациентах оперативно заносится в электронную базу, и при необходимости к оказанию помощи подключаются профильные специалисты.

Система интегрирована с другими сервисами здравоохранения и с экстренными службами. Также диспетчеры могут координировать работу санитарной авиации.

В минздраве планируют, что новая система позволит оказывать скорую медицинскую помощь омичам быстрее и качественнее.

Телефонные номера для вызова скорой медицинской помощи остались прежними.

Ранее мы писали, что в Омске закрываются отделения горбольницы № 1.