В Омской области заработала единая диспетчерская для скорой помощи

В Омске начала работу единая диспетчерская службы скорой помощи. Через автоматизированную систему теперь проходят все вызовы, в том числе поступающие из районов области.
«Работа бригад скорой медицинской помощи отслеживается в режиме реального времени — от вызова до завершения работы», — сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
Все сотрудники скорых теперь приезжают на вызов с планшетами. Информация о пациентах оперативно заносится в электронную базу, и при необходимости к оказанию помощи подключаются профильные специалисты.
Система интегрирована с другими сервисами здравоохранения и с экстренными службами. Также диспетчеры могут координировать работу санитарной авиации.
В минздраве планируют, что новая система позволит оказывать скорую медицинскую помощь омичам быстрее и качественнее.
Телефонные номера для вызова скорой медицинской помощи остались прежними.
Ранее мы писали, что в Омске закрываются отделения горбольницы № 1.