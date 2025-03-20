В Узбекистане появились мини-скорые? Но как их использовать?

Честно говоря, ответа на этот вопрос пока никто не знает, в том числе, похоже, и сам Минздрав. Ведь такие небольшие автомобили не подходят для перевозки пациентов, а их использование вне городов затруднено — малый запас хода, отсутствие инфраструктуры для подзарядки.