В Узбекистане появились мини-скорые? Но как их использовать?

Казалось бы, хорошая новость, но возникает главный вопрос — как их собираются использовать?
Но как их использовать?
Честно говоря, ответа на этот вопрос пока никто не знает, в том числе, похоже, и сам Минздрав. Ведь такие небольшие автомобили не подходят для перевозки пациентов, а их использование вне городов затруднено — малый запас хода, отсутствие инфраструктуры для подзарядки.
Единственное возможное применение — оперативный выезд врачей на вызовы без дальнейшей госпитализации. То есть, врачи смогут быстрее прибывать на место, но если пациента нужно везти в больницу — придётся ждать обычную «скорую».
Тестовый режим — а дальше?
Чиновники сообщили, что электромобили будут распределены между 10 территориальными филиалами Республиканского центра скорой помощи и использоваться в тестовом режиме. По результатам эксплуатации будут разработаны рекомендации по их дальнейшему внедрению.
Но возникает ещё один любопытный момент: в январе прошлого года Минздрав заявлял, что китайские разработчики создали специальный мини-электромобиль для бригад скорой помощи в Узбекистане. Однако с тех пор о проекте ничего не слышно.
Не пора ли перестать экспериментировать?
Электротранспорт — это, конечно, здорово, но скорой помощи нужны надёжные, вместительные автомобили с современным оборудованием, а не очередная версия «Дамаса». Узбекистан уже столкнулся с проблемами использования малогабаритных машин в экстренной медицине, так зачем снова изобретать велосипед?
Вместо тестирования спорных решений может, просто закупить нормальные кареты скорой помощи — с реанимационным оборудованием и всем необходимым для спасения жизней?