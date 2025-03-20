Селекции талантов нет, заниматься спортом дорого — зачем нам пример Родниной?

У единичных фигуристов-детей есть спонсоры, но чтобы до них ребенка дорастить, нужно вложить уйму денег в тренировки, подкаты, костюмы, поездки на соревнования. Не знаю, как сейчас, но еще в начале 2020-х я слышала от родителей молодых фигуристов и хоккеистов, что детей на соревнования они возят за свой счет. Коньки — тоже за свой счет. И у художественных гимнасток — инвентарь. Единицы попадают в какие-нибудь программы патронажа талантов, а в основном сегодня в этих видах спорта заняты дети семей, которые могут себе позволить оплачивать тренировки, переехать за свой счет в Москву, два-три раза в день водить ребенка на занятия, индивидуально обучать по школьной программе, потому что нормально ходить в школу такой спортсмен уже не может.