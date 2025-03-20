В Омск пытались незаконно провезти холодное оружие из Средней Азии

Омские таможенники предотвратили незаконный ввоз холодного оружия на территорию РФ. Два клинка пытались провезти в своем багаже пассажиры рейса Наманган—Омск из Узбекистана.
Как пояснили в Сибирском таможенном управлении, для перевозки ножей через границу требуются специальные разрешительные документы. Так как такой декларации у пассажиров не было, ножи изъяли, а на пассажиров завели дела об административном правонарушении.
Начальник таможенного поста «Аэропорт Омск» Алексей Свириденко отметил, что подобные нарушения встречаются часто. Люди нарушают правила перевозки, в том числе, и по незнанию. Чтобы не попасть в такую ситуацию, пассажирам рекомендуется заранее изучить правила перемещения товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического союза.