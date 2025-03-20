Собянин открыл после модернизации исторический стадион «Локомотив»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл после модернизации исторический стадион «Локомотив», расположенный в районе Люблино на юго-востоке столицы.
Он отметил, что стадион много лет находился в плачевном состоянии, пока в 2022 году РЖД не передали его Москве.
«Спасибо (генеральному директору РЖД — ред.) Олегу Валентиновичу Белозерову — передал стадион по первой же нашей просьбе. В 2022 году получили его и за несколько лет сделали прекрасный стадион с подогревом, с трибунами, с раздевалками. Так что, я надеюсь, здесь можно круглый год будет заниматься», — добавил мэр.
Как сообщается в материалах мэрии, в 2022 году «Локомотив» перешел в собственность города. По поручению Собянина был разработан проект первой за почти 100 лет комплексной модернизации стадиона. Работы завершились в марте 2025 года. В результате был создан современный спортивно-досуговый комплекс общей площадью более трех гектаров.
На стадионе обустроено три футбольных поля с искусственным газоном, соответствующим стандартам Российского футбольного союза, в том числе игровое поле 66 на 110 метров и два тренировочных поля 18 на 30 метров. Трибуны, рассчитанные примерно на 1,2 тысячи зрителей, оборудованы навесами от дождя и художественной подсветкой. Для проведения игр и тренировок в вечернее время установлены четыре 25-метровые мачты освещения, в каждой из которых смонтировано по 17 прожекторов. По периметру игрового поля организованы беговые дорожки, рядом с ним — универсальная спортивная площадка с тренажерами и воркаут-комплексами.
Кроме того, были капитально отремонтированы три сохранившихся здания. Прилегающая территория благоустроена — здесь создали удобные пешеходные дорожки и порядка 6,3 тысячи квадратных метров газонов, установили 26 опор наружного освещения и более 130 малых архитектурных форм, организовали парковку на 33 машиноместа, высадили 29 деревьев. В этом году будут дополнительно высажены еще 18 деревьев и свыше 360 кустарников.