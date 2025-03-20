Собянин открыл после модернизации исторический стадион «Локомотив»

На стадионе обустроено три футбольных поля с искусственным газоном, соответствующим стандартам Российского футбольного союза, в том числе игровое поле 66 на 110 метров и два тренировочных поля 18 на 30 метров. Трибуны, рассчитанные примерно на 1,2 тысячи зрителей, оборудованы навесами от дождя и художественной подсветкой. Для проведения игр и тренировок в вечернее время установлены четыре 25-метровые мачты освещения, в каждой из которых смонтировано по 17 прожекторов. По периметру игрового поля организованы беговые дорожки, рядом с ним — универсальная спортивная площадка с тренажерами и воркаут-комплексами.