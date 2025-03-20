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Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы

Путин попросил Ситникова передать привет десантникам из Костромы, воюющим на СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начальник Генштаба регулярно докладывает ему о героизме десантников из Костромы на СВО и попросил губернатора Костромской области Сергея Ситникова передать им привет.

На встрече с главой государства Ситников подарил ему сборник стихов от бойцов 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. Он отметил, что в сборнике есть стихотворение и от командира этого полка. Глава региона подчеркнул, что бойцы воюют «серьезно, героически».

«Мне начальник Генштаба, конечно, докладывает регулярно. Я знаю. Привет им передавайте», — сказал Путин, поблагодарив за подарок.

С первых дней 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк принимает участие в специальной военной операции. За это время более 3 тысяч военнослужащих подразделения за успешное выполнение задач были награждены боевыми орденами и медалями.