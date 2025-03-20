Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы

На встрече с главой государства Ситников подарил ему сборник стихов от бойцов 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. Он отметил, что в сборнике есть стихотворение и от командира этого полка. Глава региона подчеркнул, что бойцы воюют «серьезно, героически».