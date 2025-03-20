Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, законом закрепляется понятие «члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК», которое подразумевает под собой супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также иных лиц, признанных находящимися на иждивении сотрудника СК.
Кроме того, в круг лиц, имеющих право на получение один раз в год компенсации проезда к месту лечения в подведомственном санатории, включаются один из родителей, вдова и несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, смерть которого наступила в связи с исполнением служебных обязанностей.
Законом также устанавливается, что сотрудники СК и члены их семей получат право на оплату переезда к месту службы сразу после окончания ведомственных вузов, если место службы находится в другом регионе. Закон также уточняет порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров в системе Следственного комитета.