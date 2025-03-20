Путин подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников СК

Кроме того, в круг лиц, имеющих право на получение один раз в год компенсации проезда к месту лечения в подведомственном санатории, включаются один из родителей, вдова и несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, смерть которого наступила в связи с исполнением служебных обязанностей.