Многодетная мать родила тройню в Уральске

Тройня родилась 6 марта в 09:50, 09:51, 09:55. Вес малышей составил 2 020, 2 100 и 2 360 граммов.
— Мы назвали их Медина, Раяна и Аяла. Я работаю учителем в школе-лицее № 38 имени Алии Молдагуловой. Глава семьи Мейрамбек Магзомов — индивидуальный предприниматель. У нас трое сыновей Максат, Ернур, Жангир. Старшему 12 лет, среднему 9 лет, младшему 6 лет. Теперь у нас родились три дочки и я стала многодетной матерью. Мы живем вместе с родителями, у нас нет собственного дома, — рассказала А. Кубашева.
По словам Айзады Кубашевой, все дети были рождены путем операции кесарева сечения.
— Я благодарна коллективу областного перинатального центра. Планово рожала на 35 неделе беременности. Благодаря квалифицированным врачам Альфие Кажымуратовне и Салтанат Галымжановне операция кесарева сечения прошло успешно. Я также искренне благодарна врачам и медсестрам отделения реанимации, которые ухаживали за моими дочерьми днем и ночью. Я рада, что сегодня, в преддверии праздника Наурыз, нас благополучно выписывают домой. Еще сегодня мой день рождения, мне исполнилось 35 лет, — сказала многодетная мать.
Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, малышки в течение двух недель находились под наблюдением врачей отделения патологии новорожденных. В настоящее время их состояние удовлетворительное.