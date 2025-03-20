Многодетная мать родила тройню в Уральске

— Мы назвали их Медина, Раяна и Аяла. Я работаю учителем в школе-лицее № 38 имени Алии Молдагуловой. Глава семьи Мейрамбек Магзомов — индивидуальный предприниматель. У нас трое сыновей Максат, Ернур, Жангир. Старшему 12 лет, среднему 9 лет, младшему 6 лет. Теперь у нас родились три дочки и я стала многодетной матерью. Мы живем вместе с родителями, у нас нет собственного дома, — рассказала А. Кубашева.