ГД отклонила проект об экзамене для мигрантов для работы в такси

«Все, что связано с мигрантами в России, должно иметь положительный характер, а не приводить к негативным последствиям. Мы не можем допустить, чтобы они привозили в страну свои многочисленные семьи, провоцировали нарушения правопорядка и становились причиной множества ДТП. ЛДПР, как и при лидерстве Владимира Жириновского, будет продолжать бороться за наведение порядка в сфере трудовой миграции. Это не просто наша инициатива, это действительно запрос общества, запрос тех, кому не безразлично, как мы будем жить и как будут жить здесь те, кто приезжает зарабатывать на жизнь в России. Мы призываем уважать наши правила, нормы и традиции», — заключил парламентарий.