В Миассе цыганам придется пойти в армию: полиция вручила им повестки

«В ходе мероприятия проверялись документы граждан, удостоверяющие личность, законность нахождения лиц на территории России, а также соблюдение обязанностей по воинскому учету», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В результате трех мужчин доставили в отделение полиции. Их добавили в базу и поставили на учет. Также вручили повестки в военкомат для явки.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что цыгане массово бегут из Коркино и продают свои дома. Жители говорят, что представители диаспоры стараются даже лишний раз не появляться на улице. Ранее в Коркино цыгане также получили повестки в военкомат, а 20 человек арестовали за хранение наркотиков. При этом на улицах города постоянно проводятся рейды.