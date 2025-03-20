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В Миассе цыганам придется пойти в армию: полиция вручила им повестки

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта, ФедералПресс. В Миассе в ходе мероприятия «Правопорядок» прошли массовые проверки цыган. В результате представителям диаспоры выдали повестки в военкомат.

«В ходе мероприятия проверялись документы граждан, удостоверяющие личность, законность нахождения лиц на территории России, а также соблюдение обязанностей по воинскому учету», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В результате трех мужчин доставили в отделение полиции. Их добавили в базу и поставили на учет. Также вручили повестки в военкомат для явки.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что цыгане массово бегут из Коркино и продают свои дома. Жители говорят, что представители диаспоры стараются даже лишний раз не появляться на улице. Ранее в Коркино цыгане также получили повестки в военкомат, а 20 человек арестовали за хранение наркотиков. При этом на улицах города постоянно проводятся рейды.