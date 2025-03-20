В Миассе цыганам придется пойти в армию: полиция вручила им повестки

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что цыгане массово бегут из Коркино и продают свои дома. Жители говорят, что представители диаспоры стараются даже лишний раз не появляться на улице. Ранее в Коркино цыгане также получили повестки в военкомат, а 20 человек арестовали за хранение наркотиков. При этом на улицах города постоянно проводятся рейды.