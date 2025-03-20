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В Казани подросток остался без аттестата из-за решения матери

За это на женщину подали в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Казани 17-летний подросток остался без аттестата. Девятиклассник не смог сдать итоговый экзамен по русскому языку, поскольку его мать отказалась написать нужное для этого заявление.

В связи с этим городская прокуратура подала на женщин. Надзорное ведомство требует обязать мать написать заявление об участии ее сына в итоговом собеседовании по русскому языку и в ГИА, чтобы школьник получил образование.

«Данный иск находится на стадии рассмотрения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Казани.

Ранее стало известно, что в столице Татарстана к 1 сентября построят новую школу на 1 224 места.